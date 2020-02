La passa a Vodafone più in voga nell’ultimo periodo è sicuramente la Special Unlimited, una splendida occasione per risparmiare che spinge gli utenti ad avere una possibilità unica nel suo genere, attivare 50 giga di traffico dati alla massima velocità, dovendo corrispondere un canone che non supera i 7 euro al mese.

L’accesso alla suddetta soluzione, come sempre accade in situazioni di questo tipo, risulta però essere limitato esclusivamente a coloro che si ritrovano in una determinata condizione, in particolare parliamo dell’uscita da un operatore virtuale (MVNO) o Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. Inizialmente viene richiesto il versamento di 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile, con l’aggiunta di 12 euro per l’attivazione della promozione (la cifra può variare).

Da segnalare la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che è permessa la portabilità verso altra azienda in un qualsiasi momento, senza rischiare di incappare in alcun tipo di penale.

Passa a Vodafone: l’offerta migliore della settimana

All’interno della passa a Vodafone, ad ogni modo, l’utente ha la possibilità di trovare addirittura 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per SMS e illimitati minuti per telefonare ad ogni numero precedentemente registrato in Italia.

La navigazione è possibile sotto rete telefonica 4.5G proprietaria Vodafone, con la limitazione imposta a 600Mbps in download. In seno alla Special Unlimited è da ricordare non essere coinvolto l’utente in uscita da LycaMobile, per questi è stata riservata la promozione Special Minuti 50 giga, dal prezzo finale di 9,90 euro al mese.