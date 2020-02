Lexar ha ufficialmente annunciato la disponibilità del suo SL100 Pro Portable SSD, un disco allo stato solido portatile racchiuso all’interno di un case di alluminio nero.

Il prodotto è rivolto a tutti quei professionisti che devono gestire file di grandi dimensioni e necessitano di ottime velocità di trasferimento.

Ecco le specifiche

Partendo dal design, è molto gradevole, nulla di speciale ma composto di un case di alluminio spazzolato military-grade nero, inserito specificatamente per aumentare la resistenza agli urti vista la natura portatile del prodotto.

Dal punto di vista software, SL100 Pro integra al suo interno un funzionalità che comprende un vault di sicurezza protetto da password e da criptazione 256-bit AES.

Quando i dati vengono rimossi da questo vault Lexar si assicura che essi non possano essere più ripristinati.

Per ciò che concerne le caratteristiche Hardware, SL100 Pro adopera un controller Marvell NV1160 che porta la lettura e la scrittura rispettivamente a 950 e 900MB/s.

La memoria su cui vengono immagazzinati i dati invece è una 64L Micron TLC NAND flash a cui è possibile accedere tramite due porte USB 3.1, una Type-C e una Type-A, non veloci come le SATA ma comunque in grado di erogare una velocità di tutto rispetto ed una compatibilità assoluta.

Il Lexar SL100 Pro è venduto a 170€ nella versione da 500GB e a 240€ in quella da 1TB.

Un prezzo di certo non basso ma giustificato dalle ottime prestazioni del prodotto, di certo non dal design da cui ci si poteva aspettare qualcosa in più, tutto sommato un ottimo prodotto però.