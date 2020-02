Tantissimi dubbi si aggirano intorno al mondo del gaming in attesa dell’uscita di Grand Theft Auto 6. Grand Theft Auto (meglio conosciuto come GTA) è una saga di videogame creata da Rockstar North e Rockstar Lead, mentre il rilascio è targato Rockstar Games nel 1997 a New York. Il grande successo avuto è dovuto soprattutto alla sua modalità di gioco, un open world che da la possibilità di prendere il controllo di un criminale ed eseguire delle missioni contenute nella story line per salire di livello e sviluppare determinate capacità.

L’attesa è anche alimentata dal pensiero di cosa potrebbe riservare questa nuova modalità online del gioco. La brutta notizia, però, riguarda i tempi di uscita del videogame che secondo alcune dichiarazioni potrebbero essere più lunghi del previsto.

GTA 6 in arrivo molto presto o forse no: ecco la verità

A rilasciare determinate informazioni è proprio un ex dipendente di Rockstar Games, Darion Lowenstein durante l’evento di Jeffries. Loweinstein dichiara che, il sequel del gioco campione d’incassi, non arriverà sugli scaffali dei negozi molto presto.

Secondo l’ex dipendente, il team della ‘R stellata’ rilascerà GTA 6 soltanto nel momento in cui il gioco rispetterà dei determinati canoni qualitativi. In aggiunta a determinate informazioni Jeffries, invece, ha dichiarato: “l’ex dipendente Rockstar, Darion ha voluto far notare che i fratelli Houser danno la massima qualità del gioco, più che rispettare le scadenze previste. A suo parere, nella migliore delle ipotesi il gioco potrebbe essere rilasciato alla fine dell’anno 2021, ma non pensa che possa arrivare un trailer o un annuncio a breve.”