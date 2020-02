Expert torna a farsi sentire nel mercato della rivendita di elettronica con il lancio di uno dei migliori volantini di sempre, gli utenti riescono a raggiungere l’acquisto di tantissimi prodotti di tecnologia, grazie prima di tutto al meccanismo dei cosiddetti Sconti Fissi.

Alla base della campagna promozionale corrente troviamo prima di tutto il Tasso Zero, la perfetta occasione per richiedere un prestito senza interessi, tramite il quale il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di ripagare l’intera cifra in tante rate mensili addebitate direttamente sul conto corrente.

Il volantino Expert, a differenza delle scorse soluzioni, risulta essere attivo ovunque sul territorio, nonché direttamente sul sito ufficiale (attenzione però alle eventuali spese di spedizione per la consegna a domicilio, da aggiungere al prezzo mostrato a schermo).

Volantino Expert: questi sono i prezzi da non lasciarsi sfuggire

Ciò che rende la campagna davvero molto interessante è sicuramente la possibilità di accedere a qualsiasi prodotto, ricevendo in cambio uno sconto prefissato. In parole povere, coloro che sceglieranno di acquistare un modello delle seguenti categorie, godranno sicuramente della stessa percentuale di sconto: 30% sui piccoli e grandi elettrodomestici, 20% sui televisori, 25% sul clima e riscaldamento, 10% sulla telefonia e 15% sull’informatica.

Se interessati, inoltre, al mondo degli assistenti virtuali di Google, sappiate che il volantino Expert integra anche una riduzione del 20%. Queste sono le offerte principali, per conoscere comunque tutto nel dettaglio non dovete far altro che aprire le pagine inserite qui sotto.