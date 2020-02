Sempre più utenti si ritrovano nello stesso guaio ossia quello di aver terminato il credito telefonico senza sapere come e non poter più utilizzare la propria promozione previa nuova ricarica. Sebbene il tutto potrebbe sembrare normale se si è in concomitanza con il rinnovo del proprio piano telefonico, la faccenda assume strane sembianze quando il credito telefonico scompare per altri motivi che non sono legati al precedentemente o a costi extra come gli SMS bancari. Purtroppo son ben poche le persone che conoscono la verità dietro tali avvenimenti eppure così non dovrebbe essere visto che di rischia di perdere tanto denaro.

Credito telefonico azzerato: ecco dove vanno a finire i soldi della propria ricarica

Se il proprio credito telefonico è scomparso nel nulla non ci si deve meravigliare, ma bensì rimboccarsi le maniche ed agire velocemente poiché ci si trova davanti ad una truffa. Gli utenti Tim, Wind Tre e Vodafone che si sono ritrovati in questa situazione sono purtroppo tanti, ma per fortuna vi è una soluzione in grado di prevenire e curare al contempo. Visto che la natura di queste truffe, celate dietro dei servizi a pagamento, è pressoché ignota, bloccare ogni tipo di servizio aggiuntivo si configura come la soluzione più ottimale. Per poter effettuare questo passaggio non bisognerà recarsi per forza di cose in uno Store ufficiale del proprio gestore telefonico, ma sarà sufficiente fare affidamento all’assistenza clienti esponendo il proprio problema. Concludiamo col avvisare i nostri lettori che se la richiesta verrà effettuata entro 24 ore dall’attivazione sarà altresì possibile richiedere il rimborso della cifra addebitata.