Cortana si vuole rinnovare. Microsoft ha fatto sì che l’assistente digitale abbandonasse ogni tipo di funzione consumer che la mette in concorrenza con Alexa e Google Assistant. Microsoft ha dichiarato che intende rendere la produttività al centro del progetto. I cambiamenti che avrà l’assistente digitale, su Windows 10, saranno decisivi spostando l’attenzione su altri elementi. Verranno messe in risalto le funzionalità di produttività dell’utente perdendo di vista altre attività che risultano meno importanti. “Il prossimo passo nell’evoluzione di Cortana porterà assistenza per la produttività personale dell’utente migliorata come aggiornamento gratuito all’ultima versione di Windows 10“, ha affermato la società.

Cortana: entro fine aprile ci sarà il cambiamento radicale dell’assistente vocale

Essendo che la concorrenza con Alexa e Google Assistant risulta fin troppo spietata e dura da raggiungere, l’innovazione comprende anche un importante cambiamento: la società prevede di rimuovere l’assistente digitale dalla sua app Launcher su Android. Microsoft afferma che interromperà i servizi Cortana nell’applicazione entro la fine di aprile.

Non è eccessivamente sorprendente vedere Microsoft rimuovere Cortana dalla sua app di avvio. Nonostante a molte persone piaccia Cortana, l’assistente personale non è mai stato realmente al centro dell’attenzione degli utenti. Inoltre, ci aspettavamo che probabilmente i giorni di Cortana su Android erano contati. Questo dal momento in cui ha smesso di funzionare il mese scorso in paesi come Canada, Regno Unito e Australia.

Non temere però, Microsoft non rimuoverà tutte le funzioni che attualmente ha: avremo comunque l’opportunità di comunicare con l’assistente e saranno sempre presenti alcune funzionalità di base importanti come consultarci con Bing, impostare timer e mettere sveglie.