Piovono segnalazioni su una nuova modalità di furto d’auto, che alcuni malviventi stanno mettendo in atto prendendo di mira i veicoli parcheggiati o in sosta – anche momentanea – presso supermercati, bar, centri commerciali, ma anche uffici.

Ad essere colpite maggiormente sono le vetture più datate, non equipaggiate di servizi di localizzazione o di coperture assicurative che prevedano la possibilità di conoscere la posizione del veicolo in qualsiasi momento.

Protagonista è una semplice bottiglietta di plastica, che all’occorrenza si trasforma nel mezzo d’elezione per mettere a punto questo nuovo raggiro. Basta infatti una bottiglietta vuota a rubare un’auto, con il trucco che ora andiamo a spiegarvi.

Nuovo trucco per rubare le auto: occhio alle bottigliette incastrate nelle ruote

La truffa inventata è davvero banale, ma spesso garantisce risultati notevoli, soprattutto con le auto più vecchie e i cui rumori esterni sono ben udibili.

Infatti, il trucco si basa sul rumore prodotto dalla bottiglietta di plastica vuota schiacciata dalla ruota. Il malfattore piazza una bottiglia chiusa, al cui interno sia presente aria, tra la ruota e la carrozzeria dell’auto. Così facendo, una volta messa in moto, l’auto andrà a schiacciare la bottiglietta causando il rumore come di qualcosa di rotto.

Il guidatore, ignaro di quanto congegnato, si precipita dunque a verificare le condizioni del motore o della vettura in generale, e nella fretta di assicurarsi che sia tutto a posto potrebbe lasciare la portiera aperta o la chiave inserita. In un attimo, il truffatore si intrufola nell’auto e sfreccia a tutto gas sotto gli occhi attoniti del proprietario.

Fate dunque attenzione alle vostre auto: controllate le ruote soprattutto quando l’avete parcheggiata per più tempo in zone lontane dalle vostre abituali frequentazioni, per non incorrere in spiacevoli inconvenienti del genere.