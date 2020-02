Secondo le ultime indiscrezioni, il colosso californiano Apple potrebbe annullare la prossima WWDC 2020 a causa del coronavirus. La conferenza dovrebbe tenersi, come ogni anno, nel mese di giugno ma l’azienda solitamente annuncia le date nel mese di marzo.

Per questo motivo l’azienda di Cupertino potrebbe avere ancora poco tempo per decidere il da farsi, sperando comunque che le cose volgano per il meglio con il passare del tempo. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple potrebbe annullare la WWDC 2020

Dopo la cancellazione del Mobile World Congress 2020, della conferenza F8 degli sviluppatori di Facebook e della mancanza del social network insieme a Sony e Microsoft alla Game Developers Conference, questo potrebbe essere un ultimo tassello. Al momento l’azienda non sembra favorevole a cambiare le date, spostando tutto di qualche settimana o mese, dato che durante la WWDC vengono rilasciate le prime versioni Beta del software agli sviluppatori.

Si tratta di una tempistica che va assolutamente rispettata affinché si possa arrivare pronti al momento del rilascio delle versioni stabili del sistema operativo. La soluzione alternativa sarebbe quella di organizzare una WWDC virtuale per quest’anno, e in questo caso, rendere l’esperienza più inclusiva per tutti, offrendo tutto da remoto.

L’azienda potrebbe addirittura utilizzare le chiamate FaceTime di un gruppo per alcune sessioni degli sviluppatori, mentre il vero e proprio keynote potrebbe essere trasmesso in streaming dallo Steve Jobs Theater. Non i resta che attendere ancora qualche settimana per scoprire la decisione finale dell’azienda che sicuramente durante questo periodo sarà molto combattuta sulla scelta da intraprendere.