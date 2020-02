Se possiedi un dispositivo Xiaomi, devi sapere che l’azienda offre diverse alternative alle app di Google sul suo sistema operativo MIUI. Tra queste app c’è il Mi Browser, noto per la serie abbondante di annunci che visualizzi durante la navigazione internet.

Nel tentativo di offrire agli utenti una migliore esperienza di navigazione, Xiaomi ha lanciato un browser completamente nuovo chiamato Mint Browser nel 2018. Tuttavia, nonostante la sua popolarità, Xiaomi non sembra essere soddisfatto del browser Mint. Per questo, sembra che la società lancerà una terza app per browser, che, probabilmente, sostituirà gli atri due browser esistenti.

Xiaomi cerca di creare qualcosa di originale

Secondo un recente rapporto di Android Police, il nuovissimo Mi Browser prende spunti di progettazione dal browser Mint e presenta un’estetica più moderna rispetto al tradizionale Mi Browser. Include anche alcune modifiche e funzionalità aggiuntive, tra cui una barra di navigazione in basso, due schede per i video e i giochi consigliati di YouTube e una nuova icona dell’app. Xiaomi ha anche incluso una pagina Facebook dedicata che consentirà agli utenti di accedere al proprio feed Facebook direttamente nella home page del browser.

Il browser presenta un pulsante di download per il salvataggio dei video e una nuova icona di WhatsApp che aiuterà gli utenti a salvare gli stati di WhatsApp dei loro contatti. Per utilizzare questa funzionalità, il Mi Browser accede ai dati salvati dall’app WhatsApp ed estrae i file. Sebbene questa possa essere una funzione utile per alcuni utenti, viene fornita con una serie di problemi di privacy.

Vale anche la pena notare che Xiaomi non aggiorna il suo Mint Browser o il vecchio Mi Browser da oltre un mese, il che ci porta a credere che il nuovo Mi Browser sostituirà entrambe queste app sul Play Store e all’interno della MIUI. Se sei interessato a provare il nuovo browser Xiaomi, puoi scaricarlo direttamente dal Play Store.