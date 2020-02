Le due offerte Wind da non lasciarsi assolutamente sfuggire nel corso della fine del mese di Febbraio sono All Inclusive 50 Top+ e All Inclusive Top 100+ Easy Pay, splendide soluzioni tramite le quali gli utenti hanno l’opportunità di raggiungere 50 o 100 giga di traffico dati al mese.

Entrambe le promozioni che andremo a raccontarvi, è bene ricordarlo, risultano essere accessibili solo ed esclusivamente agli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore virtuale, ma non da Iliad, TIM, Vodafone o 3 Italia (ricordate che sono esclusi anche Kena Mobile, ho.Mobile, Fastweb, PosteMobile e LycaMobile).

Il costo iniziale da sostenere è circoscritto a soli 10 euro per l’acquisto della SIM, ma è presente anche un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale l’utente si ritrova ad essere obbligato a restare cliente di wind, onde evitare il pagamento di una penale che oscilla tra i 15 ed i 27 euro.

Passa a Wind: le due promozioni fanno faville

Le due passa a Wind fanno davvero faville, la All inclusive 50 Top+ è sicuramente la più “alla portata”, non tanto per il solito prezzo di 5,99 euro al mese, quanto per la possibilità di pagare tramite credito residuo. All’interno si trovano anche 50 giga di traffico dati, 200 SMS e minuti illimitati per telefonare a chiunque.

La All Inclusive 100 Top+ Easy Pay, invece, è sostanzialmente esattamente la stessa identica promozione, ma con annesso il vincolo relativo al pagamento tramite conto corrente bancario e non credito residuo, oltre al raggiungimento di ben 100 giga di traffico dati al mese senza costi aggiuntivi.