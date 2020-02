Rimanere sempre connessi è una priorità che molte persone si sono prefissate e proprio per questo motivo l’offerta del mercato telefonico è mutata fino ad offrire alla clientela un numero spropositato di GB da utilizzare a proprio piacimento. Da oggi in poi, però, fare riferimento agli operatori telefonici e pagare un abbonamento per poter trascorrere il proprio tempo online non sarà più necessario e tutto ciò grazie all’istituzione di una nuova linea WiFi gratuita su tutta la penisola italiana. Utilizzarla? È semplicissimo: scopriamo di seguito come fare in poche mosse.

WiFi gratis per tutti quanti: ecco la linea italiana che permette a tutti di rimanere collegati ovunque

Il nuovo progetto che ha dato vita alla creazione di una linea WiFi è da indirizzarsi al MiSE che ha deciso di portalo avanti al fine di garantire al Paese un nuovo traguardo: quello di essere una smart nation.

In fase di realizzazione, la linea WiFi conta già numerose postazioni attive al fronte dei 7500 comuni (circa) a cui verrà garantita la copertura. Sono già tremila, infatti, le amministrazioni che hanno aderito al progetto e queste accrescono ogni giorno che passa. Grazie alla realizzazioni delle postazioni Hotspot, quindi, gli utenti che vivono in queste zone possono già utilizzare il servizio a proprio piacimento. Come si può fare? Semplicemente scaricando l’apposita applicazione disponibile sia per Android che iOS; una volta effettuato questo passaggio sarà necessario effettuare una piccola registrazione della quale non bisognerà nutrire paura: sarà esclusivamente necessaria per accedere al servizio (il quale rimarrà gratuito in ogni sua parte).