La tariffa Wind All Inclusive Young Easy Pay può essere attivata presso uno dei numerosi negozi del gestore, senza dover sostenere spese di attivazione. I clienti under 30 che desiderano ottenerla possono procedere con l’acquisto della nuova SIM; e decidere se effettuare o meno il trasferimento del numero dal precedente operatore. In entrambi i casi, l’attivazione potrà essere portata a termine, ma sarà necessario saldare le spese previste attraverso una delle seguenti modalità di pagamento: carta di credito, conto corrente o una delle carte conto abilitate.

Tariffa Wind All Inclusive Young: solo i clienti under 30 possono ottenerla a 11,99 euro al mese!

L’offerta Wind All Inclusive Young Easy Pay è dedicata soltanto ai clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, i quali possono attivarla sostenendo la spesa di rinnovo tramite la modalità di pagamento imposta dal gestore. I clienti che preferiscono saldare le spese tramite credito residuo, però, possono procedere con l’attivazione dell’offerta nella sua versione Standard. In questo caso, l’operatore permetterà di ricevere quantità inferiori di SMS e Giga di traffico dati; pur mantenendo identico il costo da sostenere per il rinnovo.

Attraverso la versione Easy Pay, i nuovi clienti Wind ricevono ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; SMS illimitati verso tutti i numeri e 60 GB di traffico dati in 4.5G. Le seguenti soglie prevedono una spesa mensile di soli 11,99 euro. Un costo che rimane invariato anche nel caso in cui i clienti decidano di attivare la tariffa in versione Standard e quindi ricevere mensilmente: minuti illimitati verso tutti i numeri; 200 SMS verso tutti i numeri e 30 GB di traffico dati in 4.5G.