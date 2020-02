Probabilmente avrete dimenticato che Samsung dovette richiamare l’intera gamma di Galaxy Note 7 dopo gli oltre 35 casi di esplosioni di smartphone. Ma a parte gli eventuali difetti di fabbricazione che possono capitare, esistono circostanze di pericolo che dipendono dalle nostre abitudini d’uso. Per esempio se il nostro smartphone cade a terra può crearsi una spaccatura interna che danneggia la batteria al punto da esplodere per un corto circuito interno. Ma anche l’uso di caricatori non di fabbrica può generare incidenti.

Batterie degli smartphone e delle auto esplodono, ecco i veri rischi

Oltre agli smartphone, capita anche che le celle interne nelle batterie delle auto elettriche possano danneggiarsi a seguito di particolari incidenti stradali. Qualcuno forse cavalcherà il difetto per screditare i veicoli ecologici, ma per evitare che le batterie esplodano si potrebbe per esempio modificare il processo di fabbricazione. Infatti, ancora oggi sono usate varie impurità metalliche all’interno delle celle che in condizioni particolari creano un cortocircuito che può far aumentare la temperatura a dismisura.

Tra l’altro che si parli di auto o smartphone alcuni riferiscono della difficoltà nello spegnere un incendio generatosi da una batteria al litio. In realtà sono i produttori stessi a mettere i bastoni tra le ruote ai VV.FF., perché per evitare i possibili malfunzionamenti sigillano il pacco celle al punto tale che l’acqua ha difficoltà a raggiungere le fiamme.

Ora le auto elettriche non sono necessariamente pericolose, ma non è per questo possiamo escludere le casistiche in cui un veicolo si schianta o si ribalti. Casi in cui il pacco batterie non sarebbe più al sicuro e potrebbe incendiarsi.