Lucifer è atteso dagli spettatori di tutto il mondo con la quinta stagione, ma ancora nessuna data d’uscita è stata comunicata. In molti hanno conosciuto la serie televisiva americana ideata da Tom Kapinos grazie al colosso dello streaming online che ha deciso di acquistare i diritti di licenza nel 2019 per rendere disponibili tutti gli episodi nel suo catalogo.

I fan continuano ad aumentare notevolmente, ma in tanti sono dispiaciuti perché alcune comunicazioni ufficiali hanno rivelato che questa nuova stagione sarà l’ultima delle serie. Eccovi svelato, nel paragrafo successivo, alcune indiscrezioni riguardo questa quinta stagione.

Lucifer 5 in arrivo: ecco quali sono gli aggiornamenti a riguardo

Secondo alcune voci da corridoio questa nuova stagione potrebbe arrivare alla fine di Maggio di quest’anno o subito dopo, o almeno qualcuno così suppone. Tali supposizioni nascono dalla comunicazione pubblicata dal colosso dello streaming online, Netflix, che tramite il suo account ufficiale ha svelato l’inizio delle riprese.

Altri indizi, però, arrivano dall’ufficio ufficiale di LuciferWriten di Twitter che tramite una foto del copione della prima puntata di questa nuova stagione ha svelato il titolo della prima puntata: Really Sad Devil Guy.

Per quanto riguarda gli episodi, invece, potrebbero essere quindici dalla durata di circa 40/50 minuti ciascuno e la stagione potrebbe essere divisa in una prima parte e in una seconda parte. I personaggi confermati in questa quinta stagione sono i seguenti: Tom Ellis (Lucifer Morningstar), Lauren German (Chloe), Kevin Alejandro (Dan), DB Woodside (Ameniandel), Lesley-Ann Brandt (Mazikeen), Aime Garcia (Ella Lopez) e Rachel Harris (Linda Martin).