È stato rilasciato stanotte, il video dell’ultima canzone di Lady Gaga, dal nome Stupid Love. Dopo il grandissimo successo di Shallow, singolo della cantante, interpretato insieme a Bradley Cooper e colonna sonora del film A Star is born di cui entrambi sono stati protagonisti. Si è parlato a lungo di quel brano e della performance dei due, durante la notte degli Oscar 2019, in cui la canzone vinse come miglior brano del 2019. Ancora una volta Lady Gaga torna a far parlare di sé grazie alla scelta di girare per intero il video del suo nuovo singolo con un iPhone 11 Pro.

Cosa sappiamo su questo video e sulla scelta di girarlo in questo modo

Si tratta di un’iniziativa attuata per partecipare alla campagna Shot on iPhone, una challenge lanciata da Apple al fine di pubblicizzare tutte le qualità del proprio telefono nell’ambito della fotografia e della qualità video. Il filmato è stato girato da Daniel Askill e il videoclip anticipa l’uscita del suo prossimo album chiamato LG6. La cantante aveva già iniziato a condividere sui social i vari teaser del suo video, che è uscito per intero solamente stanotte.

Nel video, Lady Gaga veste i panni di una paladina dell’amore, con un abbigliamento palesemente ispirato a Sailor Moon e con un brano dai toni molto simili ai suoi primissimi singoli in stile dance. Iphone 11 Pro è in grado di registrare video in 4k da 24 a 60 fps e una stabilizzazione ottica dell’immagine di tipo cinematografico. Prima di Lady Gaga, anche Selena Gomez aveva aderito alla stessa iniziativa, girando alla stessa maniera il video del suo singolo Lose you to love me.