Milano è il centro di molti importantissimi eventi di ogni genere, che si svolgono durante tutto l’anno e che talvolta contano a livello nazionale e persino oltre. Per questo motivo, in questi giorni di panico da Coronavirus, non solo Milano ma un po’ tutta la nazione sembra essersi paralizzata, tra viaggi cancellati, fiere e conferenze annullate o rinviate e l’assolutamente immotivato saccheggio dei supermercati, con annessa sparizione dei disinfettanti dai negozi. Il panico incontrollato non è mai una cosa buona, tuttavia è comprensibile che grandi eventi affollati vengano rimandati. È questo il caso del Cartoomics di Milano, che avrebbe dovuto tenersi tra il 13 e il 15 Marzo all’interno di Fiera Milano Rho.

Cosa sappiamo sul rinvio del Cartoomics e quando si terrà

In questo caso non si tratta fortunatamente di una cancellazione ma unicamente di un reinvio comunicato tramite il seguente annuncio:

La 27esima edizione di Cartoomics prevista dal 13 al 15 marzo 2020 sarà posticipata e si svolgerà dal 2 al 4 ottobre 2020 sempre presso il quartiere fieramilano, a Rho. La concomitanza di date con Milan Games Week permetterà di dare vita ad un evento che sarà il punto di riferimento non solo per gli appassionati di comics, cinema, editoria, ma anche per gli amanti di videogames e intrattenimento. La decisione è stata presa al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partners.

L’unione di queste due fiere, si terrà pertanto sempre nello stesso luogo, ma a Ottobre. Potrebbe non essere una cosa così negativa. La fiera sarà probabilmente più affollata, ma coloro che desideravano partecipare a entrambe, prenderanno due piccioni con una fava.