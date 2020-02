Il colosso dello streaming online, Netflix, ha annunciato l’arrivo della nuova stagione della serie televisiva spagnola La Casa di Carta. Finalmente, quella che è stata sviluppata come una mini serie televisiva si rinnova nuovamente per offrire agli spettatori il seguito della trama.

La Casa di Carta: la serie televisiva spagnola riscuote un successo incredibile giorno dopo giorno

Alex Pina è l’ideatore della serie televisiva spagnola più amata negli ultimi tempi, i fan provengono da qualsiasi parte del mondo. Attualmente sono tre le stagioni disponibili nel catalogo della piattaforma di streaming online e gli spettatori che si affezionano ai personaggi e alla travolgente trama aumentano giorno dopo giorno. In rete, però, non si fa altro che parlare dei nuovi episodi in arrivo e soprattutto cosa aspettarsi.

Quarta stagione ufficiale: ormai manca pochissimo al debutto

La Casa di Carta sta per debuttare con la quarta stagione e in particolare l’arrivo è previsto in esclusiva e in prima visione nel catalogo della piattaforma di streaming online il tre Aprile di quest’anno. A ricordare di questo arrivo è sempre Netflix tramite il suo account ufficiale di Facebook, Twitter e Facebook. Ma cosa aspettarsi da questi nuovi episodi?

Ad attirare l’attenzione è l’intervista di Alba Flores, la giovane attrice che nella serie televisiva interpreta il personaggio di Nairobi. A quanto pare, secondo le parole della giovane attrice, in questa stagione sono previsti diversi colpi di scena non solo per la trama generale, ma anche per il suo personaggio. Non resta che aspettare il 3 Aprile per scoprire le vicende dei personaggi.