Iliad: due offerte in esclusiva sul sito ufficiale, costano 4 e 6 euro

Iliad da mesi risulta la soluzione più scelta dagli utenti che cercano il cambio di gestore dopo la loro esperienza presso un’altra azienda telefonica. L’obiettivo è quello di risparmiare sempre di più con questo nuovo gestore, il quale attualmente occupa la quarta posizione in graduatoria.

Il target che l’azienda francese si è prefissata e quello di diventare uno dei gestori migliori in assoluto, e per ora ci sta riuscendo. Gli utenti accumulati in due anni sono oltre 5 milioni, di cui il 98% felici della propria offerta. Molte aziende però ora vogliono vendicarsi, dato che Iliad gli ha rubato tantissimi utenti proprio nell’ultimo periodo. Tra queste ci sono anche Vodafone e TIM, colossi di indiscutibile valore che dovranno però lottare contro altri due promozioni di casa Iliad ancora disponibili sul sito ufficiale.

Iliad, sul sito ufficiale sono ancora disponibili due promozioni molto interessanti: ecco la Solo Voce e la Giga 40

Iliad in questo momento offre una grande offerta che tutti conoscono ormai da svariati mesi: la Giga 50. Questa però non è la sola disponibile da parte dell’azienda, la quale offre anche due promozioni che in molti non credevano ancora disponibili. Sul sito ufficiale potete trovare infatti sia la Solo Voce che la Giga 40, entrambe piene di contenuti.

La prima che costa ogni mese solo 4,99 €, include al suo interno minuti ed SMS senza limiti verso tutti i numeri italiani e nell’Unione Europea. La seconda che ha un costo di 6,99 € al mese per sempre include, oltre a minuti ed SMS senza limiti, anche 40 giga in 4G per navigare sul web senza limiti.