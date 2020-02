Ma allora perché P40, la versione Pro e la Pro PE saranno migliori di S20? Si dice che il Soc HiSilicon Kirin 990 con tecnologia 5G, 8/12GB di RAM e storage interno da 128-256-512GB non dovrebbe avere rivali. Inoltre, il display da 6,7” OLED avrà una risoluzione QuadHD+ e un refresh rate a 120 Hz, mentre al di sotto troverà spazio il lettore per le impronte digitali.

Huawei P40 batte Galaxy S20: batteria al grafene, 5G e 7 fotocamere

Ma la vera sfida sarà sulla resa del comparto fotografico, laddove il P40 può arrivare ad avere cinque fotocamere presenti nella back cover: una principale da 64 MP, una lente grandangolare da 20 MP, obiettivo periscopico con zoom 10x e un sensore 3D ToF per la profondità di campo.

Altra partita sarà sull’autonomia dei device, e pare che la batteria da 5.500 mAh sul P40 sarà addirittura fatta con il grafene, con tutte le conseguenze su durata e tempi ricarica. Infine, visto il taglio dei servizi Google, si dice che il listino di P40 sarà compreso tra gli 850 e i 950 euro.

La data scelta dal colosso cinese per la presentazione in Europa sarà il 26 marzo 2020, curiosamente lo stesso giorno in cui nel 2019 sono stati presentati i modelli P30. Come al solito vi consigliamo di attendere meno di un mese per discernere tra conferme e smentite.