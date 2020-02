Esselunga davvero senza confini, l’ultimo volantino presentato e disponibile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio, nasconde al proprio interno alcune occasioni molto interessanti su smartphone di casa Huawei e Samsung, nonché su alcuni prodotti per la casa.

La campagna promozionale corrente risulta essere disponibile in ogni negozio in Italia fino al 4 marzo, salvo esaurimento anticipato delle scorte effettivamente disponibili. Mentre vi scriviamo, ricordiamo la corrente disponibilità dell’offerta tech, sempre nei punti vendita, relativa al dispositivo anti-abbandono a soli 49 euro. Gli acquisti, è bene ricordarlo, non potranno essere completati direttamente sul sito ufficiale, al giorno d’oggi non è ancora presente una simile possibilità.

Volantino Esselunga: nuovi prezzi bassi per tutti gli utenti

Il dispositivo di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Huawei P30 Lite, un buonissimo device da soli 229 euro, ma con alle spalle una scheda tecnica davvero di tutto rispetto. Gli utenti possono approfittare infatti di un display da 6.15 pollici (fullHD+), con processore octa-core HiSilicon Kirin, batteria da 3340mAh, sistema operativo Android 9 con interfaccia grafica proprietaria EMUI 9.1, connettività di base e sblocco tramite impronta digitale/viso in 2D.

Volendo risparmiare ancora di più è possibile buttarsi sul Samsung Galaxy A20e, un terminale attualmente disponibile a 139 euro, tramite il quale si riescono a raggiungere buone prestazioni, ma comunque di qualità decisamente inferiori rispetto al precedente.

Il volantino Esselunga è questo e altro ancora, se siete curiosi di conoscerlo non possiamo che invitarvi nei punti vendita.