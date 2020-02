È molto importante che in questo periodo storico la sensibilità di tutti in merito all’argomento della ecosostenibilità che riguarda i mezzi di trasporto e non solo, sia costantemente tenuta al centro dell’attenzione. In effetti in molti casi lo è davvero: come ad esempio riguardo la disputa tra cosa sia più ecosostenibile tra l’elettrico oppure benzina e diesel. Come possiamo dunque scoprirlo?

Vediamo insieme quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ciascuno dei due

Prima di tutto va detto che benzina e diesel in questo momento sono costantemente in aumento di prezzo e molte persone non possono evitare questa spesa poiché l’automobile è un mezzo indispensabile per andare al lavoro o per attività fondamentali della propria giornata. Fa indubbiamente gola quindi, l’idea di avere un mezzo elettrico che ci permetta di non dover più spendere tutto quel denaro in carburante, ma per calcolare meglio quali sono i pro e quali sono i contro dell’elettrico e di diesel e benzina bisogna affidarsi al Life Cycle Assessment, un metodo che calcola non solo i costi del carburante e delle emissioni del mezzo, ma anche la spesa affrontata durante la produzione del veicolo è il livello di inquinamento che questa produzione produce.

Affidandosi a questo bilancio scopriamo che in assenza di chilometri di percorrenza le automobili elettriche hanno un costo di produzione e di emissione maggiori rispetto ai veicoli che vanno a Diesel ea benzina. Tuttavia, se lo stesso veicolo supera i 150.000 km, la differenza si assottiglia diventando infine un vantaggio per i mezzi elettrici. In conclusione l’investimento sull’elettrico è senza dubbio positivo, ma per veder nei vantaggi servirà ancora un po’ di tempo.