Dynabook ha annunciato una nuova versione del notebook Pro L50-G, un computer portatile equipaggiato con GPU Nvidia e CPU Intel di decima generazione.

Grazie a queste componenti i possessori possono sfruttare un’ottima potenza di calcolo accostata ad una discreta potenza grafica fornita dalla scheda Nvidia.

Ottime specifiche da computer aziendale

Il PC in questione è pensato per una fascia d’utenza aziendale, infatti fornisce diverse opzioni per la protezione dei dati.

È dotato di un display da 15,6 pollici fornito di un pannello in vetro antiriflesso e di risoluzione FullHD 1920×1080 pixel.

Il pezzo forte arriva sulla dotazione Hardware cuore pulsante del laptop, essa si compone di un processore Intel di decima generazione, che si articola in Intel Core i5/i7 a seconda della versione del laptop.

L’altro lato del cuore che muove questo computer è la scheda video NVIDIA GeForce MX250 con 2 GB di memoria GDDR5 dedicati.

Il resto delle specifiche tecniche si compone di 16 GB di RAM, SSD da 128/256 GB, hard disk drive da 1 TB.

Per quanto riguarda il fronte connettività, il computer ha tutto ciò che è necessario, infatti sono montati a bordo moduli WiFi 802.11ax (Wi-Fi 6) e Bluetooth 5.0, mentre per quanto riguarda le connessioni fisiche, esse sono assicurate da tre porte USB 3.0 Type-A e una porta USB 3.1 Type-C, lo slot per schede SD/SDHC/SDXC ed infine il jack audio da 3,5 millimetri.

Per quanto concerne le dimensioni, ha uno spessore di 19,9 millimetri e un peso di circa 1,85 Kg.

La tastiera è full size e a bordo è installato Windows 10 Pro a 64 bit.

Dynabook Pro L50-G sarà in vendita da Marzo, nulla però si sa ancora riguardo il prezzo.