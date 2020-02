L’operatore virtuale CoopVoce, dopo giorni di indiscrezioni, ha finalmente ufficializzato la propria offerta Smart 15 a soli 7,50 euro al mese. Da ieri 27 febbraio 2020 fino al prossimo 25 marzo 2020, salvo proroghe, sarà attivabile da tutti i nuovi e già clienti.

Confermate le anticipazioni degli scorsi giorni, la Smart 15 è ora attivabile da tutti gli utenti. I nuovi clienti dovranno sostenere un costo per la nuova SIM di 10 euro con 5 euro di traffico e una ricarica minima di 5 euro per pagare il primo mese dell’offerta. Scopriamone i dettagli.

CoopVoce ufficializza l’offerta Smart 15

L’offerta Smart 15 prevede 1000 minuti verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 1000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 15 GB di traffico internet in 4G a soli 7.50 euro al mese per sempre. Come anticipato precedentemente, i nuovi clienti dovranno sostenere un costo iniziale di 15 euro che comprendono 10 euro per la nuova SIM con 5 euro di traffico incluso e una ricarica minima di 5 euro per coprire il primo mese anticipato.

I già clienti invece dovranno sostenere un costo iniziale di 16.50 euro che comprende il costo di attivazione di 9 euro ed il primo mese anticipato dell’offerta. L’offerta è disponibile sia nel territorio nazionale che in tutto il territorio dell’Unione Europea, secondo il regolamento Raoming Like at Home. I minuti, SMS e Giga non utilizzati entro la scadenza mensile andranno persi.

Al contrario, in caso di extrasoglia di applicheranno le condizioni del piano tariffario attivo, mentre il traffico internet sarà bloccato fino al rinnovo successivo. CoopVoce permette a tutti gli utenti, in caso di extrasoglia, di anticipare il rinnovo dell’offerta, sia dall’applicazione ufficiale, che sul sito entrando nella propria area clienti. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.