In tutta Italia spesso si sente parlare di manomissione dei contatori per risparmiare sulle bollette dell’energia elettrica e del gas. Ad oggi, infatti, sono migliaia le persone che, attraverso un semplice trucchetto, riescono a modificare i contatori casalinghi cosi da risparmiare ogni mese centinaia e centinaia di euro.

Dopo il boom dei truffatori, però, sono prontamente scattate le indagini da parte delle forze armate che, negli ultimi mesi, si sono spesso concluse con molteplici arresti, in particolare sul territorio di Roma. Ad oggi, quindi, le truffe ai danni delle società Italiane sono diffuse in tutto il paese con metodi diversi per ogni regione. Il più diffuso, però, è il metodo del magnete che, di fatto, permette ai truffatori di rallentare estremamente i contatori cosi da dimezzare il consumo elettrico effettivo. Scopriamo di seguito maggiori dettagli.

Contatori manomessi: arresti in tutta Italia per combattere la frode

Secondo le recenti indagini condotte dalle forze armate pare che, negli ultimi mesi, sono in aumento gli Italiani che, attraverso dei semplici trucchetti, riescono a manomettere il proprio contatore. Fortunatamente, però, grazie alla collaborazione fra i vari reparti, molte persone sono state beccate in flagrante a seguito di alcune perquisizioni che, di fatto, hanno rilevato la presenza di alcuni oggetti tecnici avanzati in grado si sabotare gli apparati di misurazione.

Gli oggetti in questione sono quindi rilevatori, contatori di riserva e punzonatori, tutti strumenti ingegnosi che permettevano ai truffatori di abbattere completamente i costi dell’energia elettrica e del gas. Stando a quanto dichiarato, inoltre, ci sarebbero alcuni persone che, sfruttando i trucchetti sopracitati, sarebbero addirittura riuscite ad azzerare completamente le bollette dell’energia elettrica per diversi mesi.