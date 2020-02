Apple aprirà il suo primo negozio al dettaglio in India

Se Apple intende mantenere in auge le vendite di iPhone, in un mercato che si sta raffreddando, potrebbe dover dare spazio a regioni in cui non ha venduto un granché in precedenza. L’amministratore delegato Tim Cook ha dichiarato, ai partecipanti della riunione annuale degli azionisti di Apple, che la società avrebbe iniziato a vendere i suoi prodotti online in India alla fine del 2020 e avrebbe aperto il suo primo negozio al dettaglio ufficiale nel paese nel 2021. L’azienda tecnologica stava aspettando l’approvazione del governo per mettere in essere negozi del proprio marchio anziché fare affidamento su dei partner locali. Apple non vuole “qualcun altro che gestisca il marchio per noi“, ha spiegato Cook.

Apple: sul territorio indiano è presente da un po’, ma mai a pieno regime

Apple produce iPhone in India da un po’, ma le vendite sono sempre dovute passare attraverso negozi di terze parti. Il paese ha spianato la strada all’arrivo di Apple con una decisione del 2018 che ha permesso ai rivenditori stranieri a marchio singolo, come Apple, di gestire i negozi senza ottenere un’autorizzazione speciale.