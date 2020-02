Nel corso di questi ultimi mesi abbiamo potuto notare il crescente interesse da parte delle aziende del settore mobile verso i dispositivi indossabili, come ad esempio gli smartwatch. L’azienda cinese Xiaomi ha infatti presentato da qualche mese il suo Xiaomi Mi Watch e secondo alcune indiscrezioni anche Oppo sta preparando il suo primo smartwatch. A quanto pare anche l’azienda cinese Vivo ha intenzione di presentare un suo smartwatch, almeno stando a quanto trapelato nel corso delle ultime ore.

Registrato il marchio presso il mercato indiano del nuovo smartwatch di Vivo

Ecco quindi una nuova conferma dell’arrivo ufficiale del nuovo smartwatch dell’azienda cinese Vivo. In realtà, qualche mese fa, il marchio di questo dispositivo era già stato registrato presso la EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Ora però, come già accennato, è stato registrato il marchio anche per il mercato indiano.

Purtroppo entrambe le registrazioni non ci hanno rivelato nessuna informazione utile riguardo al nuovo smartwatch a marchio Vivo. Dovremo attendere sicuramente ancora qualche settimana per poter ricavare qualche nuova informazione. Non sappiamo se l’azienda cinese deciderà di adottare un design simile al prossimo smartwatch targato Oppo. Quest’ultimo, stando a delle prime immagini render, sarà caratterizzato da un quadrante con i bordi leggermente curvi. Staremo a vedere cosa deciderà Vivo.

Vi ricordiamo che l’azienda presenterà a brevissimo un nuovo smartphone appartenente alla fascia medio-alta del mercato. Stiamo parlando del prossimo Vivo Z6 5G, uno smartphone che si caratterizzerà per la presenza di un design che segue le ultime tendenze del momento (display forato, quad camera posteriore in una zona rettangolare, ecc).