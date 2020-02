Si concludono oggi gli appuntamenti di coppa delle squadre italiane. Dopo la Champions League che ha visto protagoniste Juventus e Napoli, oggi è il turno di Inter e Roma in Europa League. Anche questa sera, Sky trasmetterà in esclusiva le partite.

In vista di quella che sarà una primavera ricca di sport e di grande calcio, tanti utenti che ancora non sono abbonati a Sky cercano una valida iniziativa per sottoscrivere un piano di visione. Sul sito ufficiale della pay tv, ad esempio, sono disponibili queste due promozioni.

Sky, due importanti offerte per vedere le esclusive di Calcio e Sport

Nel corso di queste settimane, sempre attraverso il suo sito ufficiale, Sky ha modificato alcuni piani di abbonamento.

In primo luogo, è possibile attivare la promozione che prevede il ticket Intrattenimento unito ad un pacchetto a scelta tra Sport e Calcio. Gli utenti che desiderano sottoscrivere questa proposta si impegnano ad un pagamento mensile pari a 33 euro.

Nella seconda iniziativa pensata da Sky invece c’è il duplice pacchetto composto da Sport e Calcio. In questo caso, i futuri abbonati con una spesa mensile di 48 euro avranno accesso diretto ai canali Sport e Calcio oltre a tutti i contenuti del pacchetto Intrattenimento.

Scegliendo una di queste due proposte messe a disposizione da Sky, gli utenti potranno ricevere anche ulteriori servizi aggiuntivi compresi nel prezzo. In primis, tutti gli abbonati riceveranno il decoder di nuova generazione Sky Q. Allo stesso tempo ogni cliente potrà beneficiare dei canali in HD ed anche del portale streaming SkyGo Plus.