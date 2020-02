Samsung ha lanciato una promozione volta a premiare i suoi clienti più fedeli. Grazie all’iniziativa Power of 10 Pass, tutti gli utenti Samsung che hanno registrato un proprio dispositivo della serie Galaxy sull’app Samsung Members, possono usufruire di un buono sconto da applicare sull’acquisto di un nuovo smartphone.

Samsung Power of 10 Pass, buono sconto da 100 o da 150 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone

Nello specifico, verrà applicato uno sconto di 100 euro qualora si volesse acquistare un Samsung Galaxy S10, un Samsung Galaxy S10+ o un Samsung Galaxy S10+ 5G; ed uno sconto del valore di 150 euro per l’acquisto di un Samsung Note 10, un Samsung Note 10+ o un Samsung Note 10+ 5G. L’offerta sarà valida fino al prossimo 19 Marzo sullo store Online di Samsung e presso i punti vendita aderenti, quali:

UNIEURO (Unieuro, Unieuro City, Unieuro by Iper)

(Unieuro, Unieuro City, Unieuro by Iper) MEDIAWORLD

EURONICS (Euronics City, Euronics point, Euronics)

(Euronics City, Euronics point, Euronics) EXPERT (Expert City, Expert Group, Expert)

(Expert City, Expert Group, Expert) TRONY

SME, Comet, Supermedia, Zanatta Valerio Elettrodomestici, Agosti S.n.c, Castagna F.lli SPA, Euro Elettrica S.a.s, Al Pentolone srl Vigonza, Mini-Trony, Sinergy, Elettrodomestici Cucchi srl, Lazzarini SRL, Marcatoni di Marcatoni M. e C. snc, Marchina Elettrodomestici di P. e A. Marchina sns, Radio Gianni srl, Leonardelli srl

Per chi fosse in possesso di un dispositivo Samsung della serie Galaxy non ancora registrato, occorre dapprima associarlo al proprio account Samsung dell’app Samsung Members per poter usufruire della promozione. Sarà possibile scaricare il buono sconto direttamente dall’app. Questo dovrà poi essere presentato direttamente alla cassa nel caso in cui si stesse acquistando lo smartphone presso uno dei punti vendita sopra citati, o inserire il codice nella casella Codice Promozionale sullo shop Online di Samsung. Per maggiori informazioni, consigliamo di consultare il sito ufficiale Samsung.