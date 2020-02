Un sacco di sedie da gioco risultano belle da guardare, ma non tutte sono comode per la nostra schiena. La società di mobili Herman Miller e Logitech, vogliono unire l’utile al dilettevole. Stanno collaborano per creare una linea di mobili ergonomici per i giocatori più ostinati. Una possibile sedia da gioco potrebbe arrivare questa primavera.

Come gli atleti tradizionali, gli atleti eSport, gli streamer professionisti e i giocatori normali hanno bisogno dell’attrezzatura giusta per performare al meglio. Inoltre, sedie scomode possono portare a una perdita di concentrazione e compromettere la prestazione complessiva. Per ottenere il giusto mix di forma e funzione, le aziende prevedono di incorporare il feedback di team di eSport come Complexity Gaming, TSM e NaVi.

Herman Miller è forse meglio conosciuto per la sua sedia lounge Eames, ma l’azienda è stata nel settore dell'”arredamento intelligente” per anni. Sapevamo che Herman Miller puntava sui giochi, ma la partnership con Logitech è nuova. Non è ancora chiaro quali altri tipi di mobili potrebbero progettare i partner.

“Siamo entusiasti di combinare il nostro approccio ergonomico con l’eccellenza di Logitech nella tecnologia e nell’innovazione“, ha affermato Tim Straker, Chief Marketing Officer di Herman Miller. “Insieme svilupperemo soluzioni di alta qualità che offriranno ai giocatori il massimo supporto e comfort“.

Questo fa parte di una tendenza più ampia delle società non di gioco che cercano di attingere dal redditizio settore degli eSport. Puma ora ha le “calzature da gioco attive” e Louis Vutton la linea League of Legends che include una giacca da motociclista da 4.200 euro.