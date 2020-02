Honor MagicWatch 2 resiste alle temperature glaciali

HONOR continua a dare grandi prove sottoponendo i propri dispositivi a prove incredibili. Stavolta è toccato a HONOR MagicWatch 2, il quale ha sfidato le temperature dei mari ghiacciati tra le mani di atleti di fama mondiale di uno degli sport più estremi: il nuoto in acque ghiacciate.

Durante IISA Wold Cup Series (campionati mondiali di nuoto nel ghiaccio) svoltisi in Gran Bretagna, HONOR ha collaborato con International Ice Swimming Association, offrendo ai proprio atleti la possibilità di gareggiare con al polso HONOR MagicWatch 2permettendo loro di monitorare la frequenza cardiaca, il parametro SWOLF (determinante per migliorare l’efficienza della nuotata), la distanza, la velocità e i livelli di saturazione di ossigeno nel sangue attraverso la nuova funzione SpO2 tracker[1], che fornisce dati utili per aiutare a migliorare le condizioni di salute dei nuotatori e le loro prestazioni in acqua.

La funzione SpO2 tracker, non è solo utile ai professionisti dello sport, ma anche agli sportivi amatoriali, che vogliono monitorare l’effettivo funzionamento del proprio allenamento e il beneficio apportato al proprio fisico: il monitoraggio della saturazione dell’ossigeno nel sangue è infatti unindicatore chiave dell’apporto di ossigeno alle cellule e ai tessuti. Una buona ossigenazione è fondamentale per fornire energia ai muscoli e garantirne un buon funzionamento. Di norma, i livelli di ossigeno nel sangue sono compresi tra il 90% e il 100%. Se il valore di SpO2 è inferiore all’89%, potrebbe essere un segnale di ridurre l’esercizio così da evitare affaticamenti non necessari e potenzialmente lesivi.

“Con questa collaborazione, vogliamo ispirare l’atleta che c’è in ognuno di noi a sfidare i propri limiti e a porsi degli obiettivi, per uno stile di vita più sano e attivo, questo sta alal base della nostra filosofia #MoveBetter, – dichiara George Zhao Presidente di HONOR – I nostri device pensati per l’allenamento e il monitoraggio delle condizioni di salute, dimostrano quanto la nostra tecnologia innovativa sia in grado di aiutare tutti, dagli appassionati di sport estremi agli atleti professionisti e a quelli amatoriali, per dare il meglio di sè durante gli allenamenti, grazie alle numerosissime modalità di fitness e funzionalità di HONOR MagicWatch 2”.