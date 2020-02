Che tu stia cercando un gioco per impegnare il tuo tempo morto, di una galleria per organizzare meglio le tue foto, di un registratore di chiamate telefoniche o di strumenti per personalizzare il tuo smartphone Android, il Play Store di Google ha messo a disposizione per te una serie di app e giochi premium che possono essere scaricati gratuitamente, ma solo per un periodo di tempo limitato. Ecco la lista completa!

APP

GIOCHI

PACCHETTI ICONA