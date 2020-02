CoopVoce: minuti, SMS e giga per internet nelle due nuove ChiamaTutti

Chiunque cerchi una nuova promozione telefonica mobile, ha sicuramente vasta scelta al giorno d’oggi. I gestori virtuali si dimostrano sempre di più un’ottima soluzione, visti i prezzi mensili e soprattutto i contenuti molto convenienti. CoopVoce, provider attualmente in testa alla classifica dei virtuali, è l’esatto esempio di quanto detto fino ad ora.

Questo gestore è riuscito negli anni a dare grandi sicurezze ai suoi utenti, modificando la sua strategia e diventando il più affidabile in assoluto. Inizialmente nessuno tendeva a credere a questa realtà, visto che i contenuti all’interno delle offerte non erano per nulla ampi come qualcuno si sarebbe aspettato. Fortunatamente CoopVoce ha scelto poi di cambiare le sue offerte, modificandole nei contenuti e riuscendo a dare più opportunità ad eventuali nuovi clienti.

CoopVoce batte la concorrenza con il prolungamento della ChiamaTutti Top 10 e con la ChiamaTutti Easy, costano solo 9 e 5 euro al mese

Quello che potete leggere nel titolo sono due promozioni di grande rilievo in questo momento nel mondo dei gestori virtuali e non solo. CoopVoce ha scelto di agire con queste soluzioni per provare ad accelerare e a recuperare un po’ di terreno sulla concorrenza.

La Top 10 include al suo interno minuti senza limiti verso tutti i gestori in Italia e nell’Unione Europea, 1000 SMS e 10 giga di traffico dati in 4G per soli 9 euro al mese . La Easy invece risulta perfetta per coloro che non hanno bisogno di troppi contenuti. Al suo interno ci sono infatti 300 minuti verso tutti, 300 messaggi verso tutti e 3GB in 4G per navigare sul web in 4G. Il prezzo è di 5 euro al mese.