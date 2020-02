In rete negli ultimi mesi è circolata una notizia che ha davvero illuso milioni di consumatori, tutto lasciava intendere la possibilità di assistere all’abolizione del canone Rai e del bollo auto, peccato però essersi rivelata la classica fake news.

Prima di spiegarvi il motivo per cui non aveste dovuto nemmeno credervi, ci teniamo a ricordare di prestare sempre attenzione a ciò che leggete in rete, tantissimi siti web diffondo notizie che poi si rivelano essere false, controllate sempre le fonti prima di darle per vere.

Chiarito questo, cerchiamo di capire per quale motivo le due tasse non possono essere abolite. Il canone Rai, l’imposta sul possesso di un’apparecchiatura televisiva, garantire un introito annuo di 1,5 miliardi di euro (tutti la devono pagare, a meno che non abbiano più di 75 anni o un reddito inferiore ai 7000 euro circa). Il bollo auto, l’imposta sul possesso di un mezzo la cui cifra varia in relazione alla potenza di quest’ultimo, comporta un gettito fiscale pari a 6 miliardi circa l’anno.

Bollo auto e Canone Rai non aboliti: ecco perché

Una piccolissima somma ci porta a comprendere la portata delle due tasse, i 7,5 miliardi di euro annui garantiti allo Stato, infatti, sono una manna dal cielo proprio per il periodo che stiamo attraversando.

Se leggete i giornali o ascoltate i telegiornali, sicuramente avrete sentito parlare del crescente debito pubblico, con il rischio di multe dall’Unione Europea o anche della possibilità di assistere all’aumento dell’IVA (se la situazione dovesse peggiorare). Consapevoli di tutto questo, per quale motivo lo Stato dovrebbe privarsi di un introito certo di 7,5 miliardi di euro?