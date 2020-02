L’operatore congiunto Wind Tre ha recentemente deciso di prorogare, per entrambi i suoi brand, le offerte in consumer base dedicate ad alcuni già clienti selezionati, che resteranno attivabili fino al prossimo 15 marzo 2020.

Fino a tale data, saranno dunque disponibili le offerte MIA su misura, dedicate ad alcuni clienti Wind, differenziate per costo e bundle offerto. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Wind Tre proroga Le Offerte per Te fino al 15 marzo 2020

Come anticipato anche qualche settimana fa, le offerte MIA prevedono circa 180 varianti diverse, che partono da 10 fino ad arrivare a 150 GB di traffico internet, compresi minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 500 SMS verso tutti. Il prezzo minimo da pagare è di 5.99 euro al mese mentre quello massimo è di 24.99 euro al mese.

I rivenditori potrebbero proporre anche opzioni aggiuntive o l’abbinamento di uno smartphone a rate ma nessuna delle due è obbligatoria per poter attivare una di queste offerte. Con le offerte MIA ogni cliente ha a disposizione 5 alternative diverse, con prezzo e bundle simili, oppure leggermente superiore o più elevato. In ogni caso, sono proposte anche le diverse varianti su credito residuo o con addebito automatico. I costo di attivazione sono anch’essi variabili, fino a 14.99 euro.

Sono state prorogate anche le offerte Call Your Country dedicate ad alcuni già clienti stranieri in target. Si parla anche di Call Your Country 30GB Special, 40GB Special, 70 Special (e 70 Special Easy Pay Free), 80 Special, 100 Special (e 100 Special Easy Pay) con costo di attivazione di 9,99 euro e la possibilità di abbinare uno smartphone. Per scoprire tutti gli altri dettagli non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.