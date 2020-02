Il volantino Trony dell’ultimo periodo punta a scontare l’IVA ad ogni singolo acquisto effettuato direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio, ma non direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Fino al 1 marzo tutti potranno risparmiare, indipendentemente dalle categorie merceologiche scelte.

Alla base della corrente campagna promozionale troviamo comunque il Tasso Zero, l’occasione ideale per puntare ai top di gamma del settore, senza doversi necessariamente limitare per la paura di essere costretti a pagare tutto subito. Coloro che spenderanno almeno 199 euro potranno infatti richiedere la rateizzazione senza interessi, con pagamento automatico tramite conto corrente bancario.

Volantino Trony: lo Sconto IVA garantisce un risparmio incredibile

Il concetto alla base dello Sconto IVA è molto semplice, indipendentemente dalla cifra spesa o dalla categoria merceologica coinvolta, ogni acquisto prevede la possibilità di godere di una riduzione effettiva del 18,03% sul valore finale del prodotto scelto.

E’ importante ricordare quanto non si parli a tutti gli effetti di uno sconto del 22%, poiché a conti fatti siamo di fronte ad uno scorporo dell’IVA, corrispondente appunto a tali punti percentuali (la pratica è comune anche nelle campagne promozionali passate).

Naturalmente il volantino trony in questione risulta essere attivo su ogni categoria, senza limitazioni di prezzo, ed ovviamente in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale. Per maggiori informazioni approfittate subito delle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio, sono valide fino al 1 marzo 2020, ma non sul sito ufficiale.