Dopo il successo del Remake di Resident Evil 2 era scontato l’arrivo di una versione rimodernata anche di Resident Evil 3. Capcom sta lavorando allo sviluppo del titolo e la data di uscita è prevista per aprile.

Tuttavia, proprio in queste ore, il publisher ha fornito ulteriori dettagli riguardo il titolo. Tramite l’account Twitter ufficiale è arrivata la notizia che una versione demo di Resident Evil 3 Remake è in arrivo. Al momento non è stata confermata una data ma ci possiamo aspettare ulteriori notizie a breve.

Il gioco offrirà la possibilità di affrontare tutta la campagna in single player, vestendo i panni di Jill Valentine. Il titolo inoltre, permetterà agli utenti di affrontare anche le sfide offerte dalla componente multiplayer online. Questa scelta da parte di Capcom sarà possibile grazie all’introduzione dell’inedita modalità Resistance. Quattro giocatori si affronteranno in una sorta di GDR asincrono.

In arrivo la demo di Resident Evil 3 Remake

It was written in the STARS… 💫

A Resident Evil 3 Demo is on the way. We'll have more details in the near future! pic.twitter.com/wqN2AwI3pH — Resident Evil (@RE_Games) February 25, 2020

Purtroppo non è possibile sapere se la nuova demo includerà sia la modalità offline che online. Inoltre, possiamo aspettarci che la demo potrà essere giocata in maniera del tutto illimitata, come è accaduto per RE2. L’unico vincolo potrebbe essere un timer che segna il tempo a disposizione per esplorare e scoprire quanto più possibile di RE3.

Al momento non c’è una data ufficiale per la pubblicazione della demo, e quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno per poter provare con mano il nuovo titolo. Tuttavia, ricordiamo che Resident Evil 3 Remake uscirà il prossimo 3 aprile e sarà disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One.