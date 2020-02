Oppo potrebbe non essere la prima società a cui pensi quando desideri acquistare uno smartwatch, ma dopo alcune voci trapelate sul prossimo wearable della società potresti interessarti un pò in più. È emerso un nuovo rendering trapelato dell’orologio e, sebbene non abbiamo una data di rilascio ed un prezzo, sembra che non siamo lontani dal rilascio ufficiale.

Il leak mostra un dispositivo poco illuminato con un design molto simile a quello citato dai dipendenti di Oppo in passato, ma con un’interfaccia “strana”. Alcuni hanno ipotizzato che l’immagine mostri lo smartwatch mentre esegue Wear OS. Tuttavia, in tal caso, significa che la sarà presente una skin con una font che assomiglia curiosamente a quello di Apple.

Oppo potrebbe far breccia nei cuori degli utenti con questo smartwatch

Inoltre – come l’Apple Watch – si dice che racchiuda un monitor ECG all’interno. Resta da vedere se avrà le autorizzazioni necessarie a livello internazionale per attivare questa funzione in luoghi come Stati Uniti e Regno Unito. Guardando più da vicino l’immagine, sembra davvero una foto scattata dal vivo visti i riflessi sullo schermo. Comunque, non è ancora stato confermato quindi meglio prendere queste informazioni con un pizzico di sale.

Non è una copia diretta dell’interfaccia smartwatch di Apple in quanto utilizza un formato diverso, ma ciò suggerisce che Oppo cerca di distinguersi leggermente nel mondo degli smartwatch. L’immagine suggerisce che la data di lancio è fissata al 6 marzo (e di nuovo, fa un cenno agli stili di Apple Watch 5). Questo significa che non dovremo aspettare molto per scoprire se si tratta, in effetti, di una perdita o di un rendering falso.