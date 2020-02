Se sei un fan dei browser Web a schede, c’è una reale possibilità che le tue schede possano essere disordinate molto spesso. Hai mai provato a trovare quell’articolo che tanto speravi di leggere quando hai dozzine di schede da sfogliare e chiudere? Opera Browser, almeno, pensa che possa aiutarti a ripulire il casino che hai combinato. Il suo recente aggiornamento rilasciato, Opera 67 per il desktop (anche conosciuto come R2020) introduce le aree di lavoro tab che ti permettono di essere più organizzato. Potresti avere una parte di schede dedicate ai tuoi lavori mentre un’altra parte si occupa solo dei tuoi aggiornamenti sui social media. È anche possibile inviare collegamenti a diverse aree di lavoro facendo clic con il pulsante destro del mouse.

Opera Browser: da ora potrai essere più ordinato in tutto ciò che fai

Ci sono inoltre più strumenti che dovrebbero risultare utili a tutti, indipendentemente da quante schede hai aperto. Un nuovo selettore di schede visive (disponibile con Ctrl-Tab) ti offre un modo simile al Mac per trovare e passare alle schede usando le loro miniature. E se ti sei mai trovato ad aprire schede che sembrano ridondanti, puoi passare il puntatore su una di esse e verrà evidenziato se ci sono o meno duplicati. Sono da tenere in considerazioni i miglioramenti alla sicurezza con l’aggiunta del supporto ai client DoH (DNS over HTTPS). Il tutto è completamente personalizzabile dalle impostazioni, se hai dimestichezza non dovrebbe essere difficile.

La nuova versione di Opera è gratuita ed è essere disponibile oggi per Windows, Mac e Linux.