Grazie ai suoi prodotti di punta, come iPhone, iPad e Mac, negli ultimi 10 anni Apple ha letteralmente dominato il mercato tecnologico. Oltre il 40% dei dispositivi elettronici attualmente sul mercato, infatti, ha stampato il marchio della mela che, negli anni, è diventato sinonimo di velocità e sicurezza dei dati. A quanto pare, però, recentemente qualcosa sembrerebbe essere cambiata. Un Bug molto pericoloso, infatti, è stato da poco scovato nel sistema operativo montato sui PC di Apple il quale, di fatto, ha permesso ad un potente malware di infettare oltre 1 milione di Mac in tutto il mondo. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Malware Apple: un nuovo virus colpisce milioni di utenti Mac

Venduti per la prima volta al pubblico nel lontano 1984, i Mac di Apple rappresentano da anni una sicurezza per milioni di consumatori in tutto il mondo. Come ben sappiamo, infatti, Apple ci tiene particolarmente alla privacy dei dati dei propri utenti tant’è che, recentemente, ha dedicato un’intera campagna pubblicitaria al tema. A quanto pare, però, nelle ultime settimane è stata scovata una pericolosa falla all’interno del sistema macOS che, purtroppo, è stata prontamente sfruttata da Hacker e Cyber Criminali che hanno sviluppato un virus ad-hoc.

Individuato pochi giorni fa da Kaspersky, società leader nel mondo della sicurezza informatica, il virus è stato soprannominato Shlayer Trojan e sembrerebbe essere molto più pericoloso del previsto.

Vadimir Kuskov – attuale Security Expert di Kaspersky Lab – ha infatti affermato che:

“Apple fa un ottimo lavoro rendendo il proprio sistema operativo sempre più sicuro con ogni nuova versione. Ma è difficile prevenire tali attacchi a livello di sistema operativo, poiché è l’utente che fa clic su un collegamento e scarica Shlayer sul proprio Mac come qualsiasi altro software.”