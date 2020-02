Negli ultimi anni, Apple ha compiuto sforzi per espandere le funzionalità relative alla salute tramite varie app preinstallate su iPhone ed Apple Watch. App e funzionalità come il conteggio dei passi, la tua cartella clinica, il monitoraggio della frequenza cardiaca elevata ed altre app che forniscono informazioni utili. L’anno scorso, Johnson & Johnson ha annunciato uno studio che avrebbe esplorato come queste funzionalità potrebbero ridurre il rischio di ictus attraverso la diagnosi precoce di ritmi cardiaci irregolari.

Apple: insieme a Johnson & Johnson per ridurre i rischi di ictus

Lo studio si basa sulla diagnosi precoce della fibrillazione atriale (AFib), che è un ritmo cardiaco irregolare che causa uno scarso flusso sanguigno. Questa è una delle principali cause di ictus. Lo studio tra fibrillazione atriale e ictus è chiaro, ci sono però pochissimi segnali di avvertimento, rendendo difficile la diagnosi fino a quando non si verifica un ictus. Johnson & Johnson e Apple sperano che le app e le funzioni dell’elettrocardiogramma (ECG) di Apple Watch possano aiutare a rilevare AFib prima che si verifichi un ictus. Questo studio fa seguito a uno studio di Stanford che ha scoperto che le funzioni di monitoraggio irregolare della frequenza cardiaca dell’Apple Watch sono abbastanza precise e possono essere utilizzate in ambito medico.

Chi vuol partecipare al programma, essendo che si tratta di una prova virtuale, non si deve recare in una sperimentazione clinica. Lo studio su tale sperimentazione si chiama Heartline e potrebbe aiutare a prevenire ictus e decessi. AFib porta a 158.000 decessi all’anno. Questo studio potrebbe aprire la strada ad un nuovo approccio per gli studi clinici che sfruttano campioni più ampi e rapporti più coerenti. Per ora il programma è disponibile negli Stati Uniti, chi è interessato a partecipare può iscriversi a Heartline.com.