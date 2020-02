3 Italia, al pari della consorella Wind, ha recentemente deciso di lanciare una promozione quasi unica nel suo genere, sopratutto in termini di prezzo e contenuti a disposizione del consumatore finale, per cercare di arginare la crescente diffusione di SIM Iliad o di operatori telefonici virtuali.

Il suo nome è All-In 100 Super, nasce anch’essa come vera e propria operator attack, ovvero soluzione a disposizione esclusiva dei clienti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di un MVNO (al netto però dei soliti PosteMobile, ho.Mobile, Kena Mobile, Fastweb Mobile e LycaMobile), con annessa obbligatoria richiesta di portabilità del numero originario.

Dietro il pagamento di un canone fisso di soli 5,99 euro al mese, il cliente si ritrova ad avere la possibilità di mettere le mani su 100 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile e minuti illimitati per telefonare a chiunque desideri, basti che sia una SIM registrata sul territorio italiano.

3 Italia: le limitazioni dell’offerta

A prima vista la All-In 100 Super di 3 italia appare come una promozione da sogno, ma presto arrivano alcune importanti limitazioni da non prendere sotto gamba. Il pagamento del canone fisso pari a 5,99 euro dovrà necessariamente avvenire tramite conto corrente bancario e non credito residuo, all’utente non viene in nessun modo offerta la possibilità di richiedere altra tipologia di pagamento.

In secondo luogo sarà necessario accettare e sottostare al vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale ogni richiesta di portabilità comporterà una inevitabile penale di 49 euro addebitata direttamente sul conto corrente bancario. La navigazione, stando a quanto comunicato, dovrebbe essere gratuita in 4G.