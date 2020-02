WhatsApp: arriva un nuovo aggiornamento con una grande novità

I tempi duri per WhatsApp non arriveranno mai se l’applicazione continua ad operare in maniera eccelsa. Infatti, nonostante le varie problematiche che spesso gli utenti stessi sollevano, la piattaforma di messaggistica risulta sempre la migliore in assoluto anche per quanto riguarda i numeri. Dopo aver migliorato molte parti sia dell’interfaccia che della sicurezza interna della piattaforma, WhatsApp ha superato un nuovo traguardo: in questo momento dalla sua parte ci sono oltre 2 miliardi di utenti in tutto il mondo.

Questo risultato risulta estremamente soddisfacente, dal momento che la seconda app di messaggistica istantanea risulta Telegram con poco più di 150 milioni di utenti. A rendere possibile un successo del genere sono gli aggiornamenti, i quali non mancano mai e che durante questo 2020 arriveranno in maniera copiosa.

WhatsApp, arriva un nuovo aggiornamento che renderà molto felice gli utenti che attendono ancora la Dark Mode

Il mondo WhatsApp risulta uno di quelli più utilizzati dai clienti, soprattutto per tenersi in contatto. I nuovi aggiornamenti hanno reso la piattaforma un posto sicuro quasi al 100%, anche se ora il nuovo update sta per portare una novità molto interessante.

A quanto pare una serie di nuove emoticon è in arrivo, e i nuovi aggiornamenti le implementeranno pian piano. Il mese scorso è stata la volta della nuova emoticon che simboleggia il modo italiano di dire “Cosa vuoi?”, ma ora le novità sono dietro l’angolo. A quanto pare sono stati fatti anche grandi passi avanti per quanto riguarda la Dark Mode, la quale è finalmente pronta ad arrivare secondo le prime indiscrezioni.