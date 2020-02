Il volantino Expert asseconda quelle che sono le principali richieste dei consumatori italiani con il lancio di una campagna promozionale molto interessante, ricca di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire, proprio per cercare di risparmiare il più possibile su ogni acquisto.

Fino al 1 marzo 2020, tutti gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità, in ogni punto vendita sparso per il territorio, di mettere le mani sulla campagna promozionale chiamata OrangeBest, una perfetta occasione per riuscire a risparmiare sotto ogni punto di vista con sconti fissi su tutti gli acquisti effettuati direttamente in negozio o sul sito ufficiale.

Per approfittare dei nostri codici sconto e delle offerte Amazon, ecco qui il canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Expert: le offerte sono le migliori in circolazione

Il volantino Expert riparte comunque dai classici Sconti Fissi, gli utenti hanno la possibilità di recarsi personalmente in negozio per ricevere una riduzione sull’acquisto di un determinato prodotto di una categoria merceologica prestabilita, indipendentemente dal modello effettivamente scelto.

Gli OrangeBest garantiscono ad ogni modo il 10% sulla telefonia, il 15% sull’informatica, il 20% sulle televisioni, il 25% sul clima e riscaldamento, nonché il 30% sui grandi/piccoli elettrodomestici.

Tutto sarà pagabile in comode rate fisse a Tasso Zero, ciò sta a significare che il consumatore potrà richiedere un prestito senza interessi, da restituire poi tramite il proprio conto corrente, senza doversi preoccupare degli interessi.

Il volantino Expert lo potete sfogliare tranquillamente qui sotto, ricordate comunque anche la presenza di uno sconto del 20% sull’acquisto di assistenti vocali a marchio Google (sia online che nei punti vendita in Italia).