Il volantino Comet riassume al proprio interno le migliori offerte in assoluto attualmente disponibili sul mercato italiano, fino al 4 marzo, grazie in parte anche al cosiddetto Tasso Zero, attivandole sia nei punti vendita che direttamente sul sito ufficiale dell’azienda stessa.

La campagna promozionale affonda le radici nella volontà d’acquisto dei consumatori, e nella promessa di garantire loro la possibilità di richiedere un prestito senza interessi, da restituire poi in comode rate fisse mensili addebitate in automatico sul conto corrente del cliente stesso. Per richiederlo sarà necessario superare un livello minimo di spesa, oltre che naturalmente consegnare le buste paga dei mesi precedenti per la valutazione d’affidabilità.

Volantino Comet: le offerte sono davvero incredibili

Tantissimi sono i prezzi bassi a cui è possibile accedere per cercare di risparmiare il più possibile, osservando da vicino il settore degli smartphone, non possiamo non notare la presenza di Huawei P30 Pro in vendita a soli 649 euro, passando comunque anche per un ottimo Xiaomi Mi Note 10 a 599 euro.

Scendendo di qualità complessiva incrociamo comunque lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, in vendita a 269 euro, uno degli smartphone più interessanti in assoluto, proprio per la possibilità di godere di ottime prestazioni anche fotografiche. L’altra occasione da non lasciarsi sfuggire è rappresentata dallo Xiaomi Redmi Note 8T a 179 euro, best buy assoluto per la fascia di prezzo in cui è effettivamente posizionato.

Tutti gli sconti possono essere visionati direttamente tra le pagine del volantino Comet, raggiungibile direttamente a questo link.