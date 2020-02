Negli ultimi anni Netflix ha sfornato molteplici produzioni Originali di alta qualità, apprezzate da milioni di utenti in tutti il mondo. Fra tutti e Film e le Serie TV di produzione propria, quindi, non si può non citare Stranger Things. Amata da bambini e adulti, la serie televisiva Stranger Things è finalmente arrivata alla sua quarta stagione. Nonostante non sia ancora stata fornita una data di rilascio, l’attesa per la nuova season inizia a scaldarsi specialmente dopo il rilascio del recente trailer che svela delle novità molto importanti sul tanto apprezzato Jim Hopper. A quanto pare, infatti, lo sceriffo della piccola cittadina di Hawkins sembrerebbe vivo e vegeto ma in una situazione molto complessa. Quest’ultimo, quindi, pare trovarsi in Russia, un’ipotesi che sembrerebbe essere confermata anche dal primo teaser della serie il quale afferma che i ragazzini della serie non si trovano più ad Hawkins. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

Stranger Things 4: ecco cosa sappiamo sulla nuova stagione

Negli ultimi mesi siamo stati spesso abituati a leak e spoiler che svelavano alcuni dettagli delle serie televisive in arrivo su Netflix Italia. Nel caso di Stranger Things, però, la situazione sembra essere del tutto diverso. Oltre al recente annuncio secondo cui Priah Ferguson (la parlantina Erica) sarà un personaggio regolare della nuova season, purtroppo non sono state fornite ulteriori anticipazioni. Gli unici spoiler pubblicati online, come accennato precedentemente, riguardano quindi Hopper ed il luogo in cui continuerà la storia, che ripetiamo non essere più Hawkins. Non bisogna però dimenticarsi della questione del Sottosopra che, come facilmente possiamo immaginare, tornerà a disturbare le vicende di Mike, Unidici, Will, Dustin e Lucas. Nell’attesa di nuovi dettagli vi invitiamo a restare connessi.