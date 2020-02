Uno degli argomenti principali più discussi in questi ultimi giorni riguarda Netflix e i suoi contenuti in scadenza. Purtroppo per gli utenti che usufruiscono del suo servizio sostenendo un abbonamento mensile ritorna il tragico momento del catalogo in aggiornamento e dei contenuti in scadenza.

Anche per il mese di Febbraio i contenuti in scadenza sono numerosi e gli utenti hanno pochi giorni per vedere i loro contenuti preferiti. Eccovi svelati i titoli che sono in scadenza in questi ultimi giorni del mese di Febbraio.

Netflix e i suoi contenuti in scadenza: ecco svelati i titoli

L’inizio della prossima settimana non inizia benissimo per gli utenti che usufruiscono del servizio streaming di Netflix per i numerosi contenuti in scadenza. In particolare, secondo il sito web Netflixlovers sono in scadenza: