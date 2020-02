IPTV: la pirateria ora mette nei guai oltre 200 utenti italiani

Con l’IPTV La pirateria sembra aver trovato il suo massimo sfogo ormai da qualche anno a questa parte. Molti utenti hanno sposato questa soluzione, facendone una delle risorse primarie per usufruire della pay TV sotto ogni suo aspetto. Infatti proprio la nota piattaforma pirata riesce ad offrire tutti i canali di tutti i licenziatari presenti su piazza, e non solo quelli italiani.

Secondo quanto riportato sarebbero milioni nel mondo le persone che riescono ad utilizzare questa piattaforma in maniera assidua. I pagamenti sono poi la parte lieta del discorso: solo 10 € al mese per sempre e per avere tutti i contenuti, compresi quelli ondemand. Le ultime indagini da parte delle forze dell'ordine però hanno smantellato diversi server, i quali gestivano tantissimi utenti proprio in Italia. Ora tutti coloro che sono stati beccati potrebbero rischiare una grande multa e non solo.

IPTV: tutti gli utenti beccati ora possono finire nei guai con la legge

Le ultime indagini hanno beccato in flagrante tantissime persone, tutte abbonate al noto servizio pirata. Molte di queste ora rischiano grosso, dato che è prevista in alcuni casi anche la reclusione. Inoltre le multe arrivano fino a 25.000 €, partendo da una cifra minima di 2000 €. Inoltre c’è anche il rischio che possa essere sequestrato tutto il materiale attraverso il quale si usufruiva del servizio. Anche smartphone, computer e televisioni possono finire in mano agli inquirenti.