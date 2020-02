Huawei: l’altoparlante intelligente non sarà disponibile negli USA

Huawei: non sono ancora disponibili prezzi e date ufficiali

Una data di uscita sicura e i prezzi non sono ancora disponibili. Nonostante ciò, il prezzo cinese è disponibile ed è di 1999 yuan (circa € 262, o $ 284) nel suo territorio. Come avrai potuto ben capire, non c’è praticamente nessuna chance di un possibile rilascio ufficiale dell’altoparlante negli Stati Uniti. Questo anche perché Huawei non sembra essere troppo preoccupato di questa controversia dato il successo dell’azienda sul suo territorio e in altri mercati. Sicuramente sarà un peccato per gli statunitensi non avere a disposizione questo fantastico strumento per poterlo usare e recensire. Noi in Italia fortunatamente non avremo di questi problemi. È certamente un sollievo per le società americane come Amazon, Apple, Google e Sonos, nessuna di loro dovrà in futuro difendersi dalle “minacce” provenienti da Huawei.