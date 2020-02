Il mercato dei Foldable continua ad espandersi, sancendo quello che sarà uno dei trend maggiormente in crescita nei prossimi anni. Se Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo e Microsoft hanno già presentato ed introdotto sul mercato le loro proposte pieghevoli, è giunto adesso il turno di Compal, uno dei principali produttori di notebook e dispositivi mobile, ha sviluppato un prototipo di un tablet ibrido pieghevole al quale può essere aggiunta una tastiera fisica: il FlexBook.

Ecco FlexBook, il tablet ibrido sviluppato da Compal

Il FlexBook dispone di un ampio display OLED da 13 pollici ad orientamento orizzontale, che può essere piegato a mo’ di notebook. In questo modo, il display viene diviso in due schermi della stessa grandezza, e quello inferiore può essere utilizzato come se fosse una vera e propria tastiera per PC, ma touch.

In alcuni casi, però, specie quando ci si ritrova a dover scrivere tanto per motivi di lavoro o di studio, può essere preferibile utilizzare una tastiera fisica che può facilmente essere agganciata al dispositivo.

Oltre ciò, questa sorta di tablet ibrido dispone di due altoparlanti nella parte inferiore, due porte USB di tipo C, i pulsanti per la regolazione del volume sul lato, una cerniera zero-gap ed è rivestito in pelle, il che rende l’aspetto di FlexBook molto più elegante, ma ne agevola anche la presa e la maneggiabilità.

Compal, tuttavia, non ha comunicato ulteriori caratteristiche hardware del suo FlexBook, come il SoC supportato, la quantità di RAM e memoria interna disponibile e così via. Probabilmente, tale scelta è giustificata dal fatto che, in fin dei conti, si tratti ancora di un prototipo che molto probabilmente verrà venduto ad un’azienda interessata ad introdurre un prodotto del genere sul mercato, dal momento in cui Compal ha da sempre realizzato prodotti per conto di altri fornitori.