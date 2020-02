Nelle ultime settimane, moltissimi finanziatori della nuova criptovaluta di Facebook, Libra, hanno deciso di abbandonare il progetto perché non ancora accattivante. Nelle ultime ore abbiamo però scoperto un nuovo associato.

Stiamo parlando di Shopify, che ha deciso di entrare a far parte dell’associazione attraverso la quale la piattaforma di Menlo Park e i suoi partner intendono dar vita al progetto Libra. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Facebook: un nuovo finanziatore del progetto Libra

Shopify è una società canadese con sede nella città di Ottawa, che propone a livello globale una piattaforma attraverso la quale i negozi e le attività commerciali tradizionali, si possono affacciare sull’universo e-commerce. Questa azienda ha versato solamente pochi giorni fa 10 milioni di dollari, necessari per entrare a far parte del gruppo insieme a Spotify, Uber, Coinbase, Iliad e tanti altri.

Sicuramente la loro non sarà una missione semplice, dalla presentazione di Libra, la criptovaluta è sempre stata nel mirino delle autorità un po’ in tutto il mondo. La fattibilità dell’iniziativa è ancora in discussione. Se la criptovaluta si farà, non sarà soggetta a volatilità come avviene per esempio con i Bitcoin.

Molto difficilmente Facebook e tutti gli altri membri riusciranno a mantenere le promesse fatte in un primo momento, soprattutto per quello che riguarda le tempistiche del lancio: è infatti probabile che il debutto fissato per giugno slitterà a data da destinarsi. Tra tutti coloro che inizialmente si sono pronunciati entusiasti per il progetto e che hanno poi lasciato ufficialmente ci sono i nomi di Vodafone, Mastercard, Visa, PayPal, eBay, Booking e moltissimi altri.